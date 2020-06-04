Могут ли доиграть Лигу чемпионов в России?

Судя по всему, в УЕФА окончательно смирились с тем, что Лигу чемпионов и Лигу Европы вряд ли удастся довести до конца в традиционном формате. И сейчас рассматривают альтернативные варианты. Наиболее вероятным на данный момент считается "Финал восьми", предполагающий отказ от двухраундовых противостояний, начиная со стадии четвертьфинала.

Для того чтобы минимизировать все риски, связанные с коронавирусом, УЕФА хочет провести лигочемпионский мини-турнир в одной стране. Изначально приоритетным местом считалась Турция, поскольку еще до пандемии финал еврокубка был отдан Стамбулу. Однако из-за напряженной эпидемиологической ситуации УЕФА от турецкого варианта, по-видимому, уже отказался.

По информации Bild, желание заменить Турцию изъявили три страны. Помимо России, это еще Германия и Португалия, которую зарубежные СМИ уже неоднократно называли в качестве возможного пристанища для Лиги чемпионов.

Но немецкие коллеги фаворитом в данном списке считают свою заявку. По их данным, Германия предлагает провести турнир в четырех городах: Франкфурте, Майнце, а также Хоффенхайме или Дармштадте. Главный логистический критерий, который, по версии Bild, предъявляет УЕФА, - наличие четырех стадионов в радиусе 100 километров.

Если исходить из этого параметра как определяющего, Россия на фоне остальных выглядит вполне конкурентоспособно. Одна только Москва располагает пятью высококлассными аренами. Но действительно ли наша страна намерена посоревноваться за право принять решающие матчи Лиги чемпионов?

По информации Bild, для проведения "Финала восьми" Лиги чемпионов страна должна располагать четырьмя стадионами в радиусе 100 километров

За комментарием отечественные СМИ, как и следовало ожидать, обратились к генеральному директору организационного комитета российской части чемпионата Европы-2020 Алексею Сорокину, за плечами которого работа в аналогичной должности и в оргкомитете ЧМ-2018. Если Россия собирается участвовать в проекте масштаба Лиги чемпионов, то кому, как не ему, знать все детали.

Однако, по словам Алексея Леонидовича, к нему по данному вопросу никто не обращался.

"Официально в УЕФА такого обсуждения, связанного с Россией, не было, - цитирует функционера "Р-Спорт". - Но я могу базироваться только на официальных встречах. Возможность провести подобный турнир есть у многих стран, и Россия в их числе, конечно. Безусловно, мы сделали бы все в лучшем виде. Но сейчас сложно говорить об этом, потому что, насколько мне известно, дискуссии такой нет".

А вот почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью "РГ" подчеркнул, что, даже если Россия действительно пожелает провести у себя Лигу чемпионов, ее шансы минимальны.

- Во-первых, в некоторых странах Западной Европы уже вовсю идут национальные чемпионаты. В других - вот-вот начнутся. Мы же стартуем 19 июня. То есть с серьезным запозданием. Во-вторых, в Европе между странами ЕС уже открыты границы, допускаются туристы. У нас границы пока закрыты. Желание предложить себя похвально, но реально шансы очень невелики.

Достаточно ли двух месяцев для организации мини-турнира Лиги чемпионов?

Вячеслав Колосков: Времени действительно все меньше и меньше. Лига чемпионов - это не в городки играть. Нужно проделать определенную работу со спонсорами, рекламодателями, телевидением, со зрителями.

А как же формат без зрителей?

Вячеслав Колосков: Если будет возможность провести турнир со зрителями, кто пойдет на то, чтобы играть без болельщиков на трибунах?

Отметим, что на момент публикации данного материала официальной реакции РФС на информацию Bild не было.

В любом случае ждать определенности осталось совсем недолго. Окончательный вердикт по всем вопросам, касающимся завершения еврокубков, будет принят по итогам исполкома УЕФА, назначенного на 17 июня. Предполагалось, кстати, что он состоится еще 27 мая, но потом заседание перенесли на лето. Впрочем, в УЕФА наверняка понимают: бесконечно откладывать момент икс не получится.

Ну а Россия без финала Лиги чемпионов все равно не останется. Напомним, решающий матч турнира в следующем сезоне должен принять Санкт-Петербург.