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04.06.2020 16:57
Рубрика: Власть

Москва призвала Вашингтон отказаться от вмешательства в дела Гонконга

Текст: Юрий Чернов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает ситуацию в Гонконге исключительно как внутренне дело КНР. В ходе онлайн-брифинга Захарова отметила, что Москва призывает третьи страны отказаться от вмешательства в дела Китая и специального административного района.

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"Россия рассматривает ситуацию в Гонконге как внутреннее дело Китая, призывает внешние силы отказаться от вмешательства в отношения между центральным правительством и специальным административным районом этой страны", - заявила Захарова.

Представитель российского МИД также отметила, что намерение Вашингтона инициировать на площадке Совета Безопасности ООН консультации по Гонконгу является попыткой "свести счеты с внешнеполитическим противником".

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