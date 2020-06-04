Москва призвала Вашингтон отказаться от вмешательства в дела Гонконга

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает ситуацию в Гонконге исключительно как внутренне дело КНР. В ходе онлайн-брифинга Захарова отметила, что Москва призывает третьи страны отказаться от вмешательства в дела Китая и специального административного района.

"Россия рассматривает ситуацию в Гонконге как внутреннее дело Китая, призывает внешние силы отказаться от вмешательства в отношения между центральным правительством и специальным административным районом этой страны", - заявила Захарова.

Представитель российского МИД также отметила, что намерение Вашингтона инициировать на площадке Совета Безопасности ООН консультации по Гонконгу является попыткой "свести счеты с внешнеполитическим противником".