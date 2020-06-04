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04.06.2020 17:33
Рубрика: В мире

Музей Аушвиц-Биркенау попросил о финансовой помощи

Текст: Диана Ковалева

Государственный музей, расположенный на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, сообщил о колоссальных финансовых потерях и обратился к общественности за помощью.

Из-за пандемии коронавируса музей закрыл свои двери для посетителей еще 12 марта и тем самым лишился основного источника своего дохода. Все планы относительно бюджета на 2020 год рухнули, основную работу музея пришлось свести до минимума, не говоря уже о многочисленных образовательных и исследовательских проектах, подготовке новых выставок и печатных изданий.

Фото: Екатерина Забродина/ РГ
Корреспондент "РГ" побывала в музее концлагеря Аушвиц-Биркенау

Сегодня мемориалу активно помогает польское министерство культуры и национального наследия. Реставрационные работы продолжаются благодаря содействию Фонда Аушвиц-Биркенау, который в этом году удвоил свою финансовую поддержку в два раза. Однако сколько еще комплекс протянет на эти средства - большой вопрос.

30 и 31 мая музей в рамках эксперимента снова открыл свои двери для посетителей, но их было катастрофически мало - всего 400 человек, что едва ли равно трем процентам от привычного числа людей в это же время. Окончательно открыться руководство мемориала планирует в начале июля, однако иллюзий касаемо притока людей и средств не питает, так как в период пандемии число туристов обещает резко сократиться. "Вот почему мы искренне просим вас о помощи и финансовой поддержке нашей миссии", - говорится на сайте музея.

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