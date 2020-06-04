На Мальдивах объявили дату начала туристического сезона

На Мальдивах туристический сезон откроется к началу июля, тогда же стоит ожидать и восстановления полноценного авиасообщения между островным государством и остальным миром. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на министерство туризма республики.

Сейчас же насладиться песчаными пляжами и живописными закатами могут лишь счастливые обладатели яхт и бизнес-джетов - их ждут здесь с распростертыми объятиями уже с 1 июня.

Отели готовы принимать иностранцев при соблюдении карантинных мер - социальной дистанции и масочного режима. Местные отельеры закупают санитайзеры, перчатки и термометры.

Хорошая новость состоит в том, что власти отказались от идеи ввести "коронавирусный" сбор на туристов. Правительственные эксперты пришли к выводу, что эта инициатива плохо просчитана и даже вредна.

Сообщается, что на границе у пассажиров требуют лишь справку о том, что у человека нет COVID-19.