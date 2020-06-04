Назначен новый руководитель фирмы "Туполев"

Генеральным директором ПАО "Туполев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) назначен Ронис Шарипов. Прежний руководитель Александр Конюхов покидает компанию. Как отмечается, в период руководства Конюхова была развернута масштабная программа технического перевооружения Казанского авиационного завода, дан старт проектам модернизации линейки стратегических бомбардировщиков, осуществлен первый полет глубокомодернизированного Ту-160, заложены основы для дальнейшего устойчивого развития КБ и предприятия.

Ронис Шарипов с 2013 года возглавлял одно из предприятий авиационного кластера Госкорпорации Ростех "Научно-производственное объединение "Радиоэлектроника" имени В.И.Шимко". Еще раньше он занимал пост первого заместителя генерального директора КРЭТ, возглавлял ОАО "Радиоприбор", работал первым зампредом правительства Амурской области, был одним из руководителей Казанского оптико-механического завода, работал на руководящих должностях в правительственных структурах Республики Татарстан.