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04.06.2020 17:11
Рубрика: Общество

Назначен новый руководитель фирмы "Туполев"

Текст: Наталия Ячменникова

Генеральным директором ПАО "Туполев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) назначен Ронис Шарипов. Прежний руководитель Александр Конюхов покидает компанию. Как отмечается, в период руководства Конюхова была развернута масштабная программа технического перевооружения Казанского авиационного завода, дан старт проектам модернизации линейки стратегических бомбардировщиков, осуществлен первый полет глубокомодернизированного Ту-160, заложены основы для дальнейшего устойчивого развития КБ и предприятия.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Ронис Шарипов с 2013 года возглавлял одно из предприятий авиационного кластера Госкорпорации Ростех "Научно-производственное объединение "Радиоэлектроника" имени В.И.Шимко". Еще раньше он занимал пост первого заместителя генерального директора КРЭТ, возглавлял ОАО "Радиоприбор", работал первым зампредом правительства Амурской области, был одним из руководителей Казанского оптико-механического завода, работал на руководящих должностях в правительственных структурах Республики Татарстан.

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