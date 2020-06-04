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04.06.2020 07:52
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названы три продукта, которые лучше исключить во второй половине дня

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Испанские диетологи считают, что ужин, включающий сырное блюдо, бокал красного вина и темный шоколад на десерт, значительно снижает качество сна. Особенно, если человек и так страдает от бессонницы.

Как пояснили специалисты, в некоторых сырах содержится аминокислота, которая увеличивает выработку норадреналина. Последний выделяется в стрессовых ситуациях. Что в итоге мешает спокойному отдыху.

Фото: iStock
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Что касается темного шоколада, то он "перебивает" сон из-за присутствия в продукте вместе с аминокислотами кофеина.

Кроме того, незадолго до сна не рекомендуется есть блюда с капустой. Даже в том случае, если это будет легкий овощной салат.

Присутствующие в крестоцветных (брокколи, обычной и цветной капусте) нерастворимые волокна долго перевариваются и препятствуют спокойному сну.

Также не стоит на ужин употреблять блюда с томатным соусом (из-за высокой кислотности продукта) и острую пищу.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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