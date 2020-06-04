Масочный режим в столице может продлиться до осени. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС. По его словам, носить маски нужно будет до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация населения. Произойти же это может в октябре или даже позднее, в феврале. Глава города сказал:

"Сколько нам ходить в масках - во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам - от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины". Скорее всего, к прежнему образу жизни жители столицы смогут полностью вернуться лишь через год: "Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу".

Напомним, носить маски в транспорте и общественных местах, в частности, в магазинах, а также во время прогулок по графику нужно с 12 мая. Проблем с их приобретением в городе нет - они продаются в любой аптеке и почти в каждом магазине. Москва сама производит их сейчас по 1 миллиону в сутки, а до конца года, по словам заммэра столицы Владимира Ефимова, намерена увеличить производство масок до 4 млн в сутки.