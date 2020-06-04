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04.06.2020,  
13:39
Текст:  Алексей Моисеев

Неудачик Mbombe: войска Хафтара бросили новейший БТР в Ливии

Бронетранспортерам типа Mbombe 6x6 в Ливии хронически не везет. Эти широко разрекламированные новейшие средства доставки пехоты так и не смогли продемонстрировать здесь какие-то особые боевые характеристики.

Впервые о присутствии такой техники в зоне конфликта стало известно в конце мая прошлого года. Тогда один БТР был замечен в районе Триполи в колонне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара.

Военные эксперты, тогда сделали предположение, что производители решили проверить броневик в условиях настоящей войны.

Правда, первая же операция стала последней. Буквально через два дня после прибытия на фронт Mbombe был потерян. Машина, способная выдерживать подрывы фугасов массой до 10 кг и попадание 14,5-мм пуль пулемета КПВ, оказалась беззащитной перед реактивными гранатами, выпущенными из РПГ. Одно попадание в борт сразу вывело ее из строя. В результате экипаж был вынужден ее бросить.

Фото: Robert L. Drieslein Collection / Archives Branch, Marine Corps History Division / wikimedia.org
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После данного инцидента эти бронетранспортеры еще несколько раз засвечивались в ходе других операций, но не смогли себя достойно проявить.

По всей видимости, "заграничные подарки" оказались слишком сложными для ополченцев, привыкших иметь дело с пикапами или старыми советскими БТР-60ПБ и БРДМ-2. Например, захваченный на днях боевиками, так называемого правительства национального согласия (ПНС) образец был, по всей видимости, неисправен. Из-за отсутствия запасных частей его так и не смогли вернуть его в строй.

В то же время турецкая сторона продолжает вести переброску силам ПНС различных видов вооружений. Стало известно, что кроме реактивных систем залпового огня в Ливию доставлены также основные боевые танки М60.

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