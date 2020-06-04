Новые проекты больниц позволят строить их быстрее

Завершен прием работ на конкурс по созданию лучших архитектурных проектов центральной районной больницы.

В финал вышли 18 работ. Шесть из них разработаны для больницы на 80 коек, пять - для больницы на 240 коек и семь - на 400 коек. Среди конкурсантов - проектные организации из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Казани и Воронежа.

Конкурс, инициаторами которого стали Минстрой и Минздрав, был объявлен еще до пандемии - прием заявок стартовал в начале февраля.

По его результатам будут разработаны медико-технологические задания на проектирование ЦРБ на 80, 240 и 400 коек с уточненными требованиями к проектируемым объектам по структуре, составу помещений, технологическому оборудованию и функциональному зонированию. Участники должны предложить проект, который можно адаптировать для строительства во всех климатических районах, кроме районов вечной мерзлоты, на участках со сложной гидрогеологией, в зонах с сейсмической активностью выше шести баллов и на геометрически сложных участках. При оценке работ будут учитываться, помимо прочего, архитектурно-художественные решения и стоимость строительства в пересчете на одно койко-место.

Конкурс проводится в ходе комплексной работы минстроя по возобновлению типового проектирования.

"Опыт экстренного развертывания больничных мощностей, который мы получили в последнее время, убеждает нас в том, что институт типового проектирования необходимо возродить как можно скорее. Типовое проектное решение позволяет сократить темпы строительства, оптимизировать экономику проекта и в кратчайшие сроки адаптировать проект к условиям любого региона", - считает министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

Победители конкурса будут объявлены 10 июля.