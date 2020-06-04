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04.06.2020 12:50
Рубрика: Культура

Новый фильм Франсуа Озона из программы Канн-2020 выйдет в прокат в России

Текст: Сусанна Альперина

Вчера вечером руководство Каннского кинофестиваля - президент Пьер Лескюр и директор Тьерри Фремо - представили список из 56 фильмов, прошедших отбор этого престижного киносмотра.

Фото: kinopoisk.ru
Объявлена программа Каннского фестиваля

Было объявлено, что фильмы эти выйдут в прокат в течение года. И сегодня пришла новость о том, что компания A-One выпустит в России две картины из списка, получивших "лейбл" Каннского кинофестиваля. Это новый фильм Франсуа Озона "Лето 85-го" и картина "ДНК" Майвенн Ле Беско с Луи Гаррелем, Мариной Вакт, Фанни Ардан и самой Майвенн в главных ролях. Мировые премьеры и даты проката в России будут объявлены позднее. "РГ" следит за развитием событий и сразу проинформирует своих читателей о том, когда фильмы появятся в РФ.

Также компания-прокатчик представила первый тизер фильма Франсуа Озона "Лето 85-го". В центре сюжета - 16-летний Алексис, который проводит свое лето в Нормандии.

"ДНК", пятая полнометражная режиссерская работа Майвенн Ле Беско, рассказывает историю молодой женщины и ее семьи и складывающихся между ними отношений после того, как умирает ее дедушка. Прокатчики обнародовали первый кадр из фильма.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

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