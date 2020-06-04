Новым премьером Беларуси стал выпускник МГИМО

Новым премьером Беларуси стал Роман Головченко, занимавший пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Ему, по словам президента Александра Лукашенко, предстоит работать в условиях "сильнейшей проверки нашей стойкости и сохранения государства". Напомним, что ранее белорусским правительством руководил Сергей Румас.

Но еще в конце мая глава государства заявил, что перед намеченными на 9 августа президентскими выборами в состав правительства будут внесены изменения, чтобы люди знали, кто будет управлять страной в дальнейшем. Лукашенко обещал, что не так давно вошедшие в кабинет министров управленцы, которые проявили себя эффективно, останутся на своих постах. А тем, кто не справляется с валом проблем, он обещал подыскать "другую работу". 3 июня Лукашенко объявил о роспуске кабинета министров.

Объявляя о назначении Романа Головченко, президент Белоруссии пояснил: новый премьер имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, знает, как вести переговоры, возглавлял военно-промышленный комплекс. Родившийся 10 августа 1973 года в городе Жодино Минской области Роман Головченко имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Он окончил факультет международных отношений МГИМО. В 2003 году Головченко получил диплом Академии управления при президенте Республики Белоруссия по специальности "Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью". После этого он, в числе прочего, работал в Государственном секретариате Совета безопасности этой страны, был главным советником управления внешней политики администрации президента Беларуси, послом в Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии. "Он надежный человек, патриот своей страны, родился и вырос в Беларуси. Объездив весь мир, он не остался нигде, ни в одной стране. Для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы", - цитирует Александра Лукашенко местное информационное агентство БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что новому кабинету предстоит пройти проверку на стойкость

На встрече с членами правительства президент Беларуси подчеркнул, что их задача не только не допустить падения экономики и уровня жизни людей. "Необходимо уметь не только работать в сложных и непредсказуемых условиях, но и видеть пути развития там, где их не видят другие. А коль стоит вопрос нашей выживаемости, мы все должны прозреть и увидеть эти пути", - сказал глава государства. Он также призвал министров "выхватывать и использовать каждый шанс, каждую возможность для движения".