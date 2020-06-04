Олимпиада в Токио может пройти по упрощенной программе

Организаторы Олимпиады в Токио и правительство Японии рассматривают вариант проведения Игр по упрощенной программе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила губернатор Токио Юрико Коикэ.

"Мы хотели бы рассмотреть различные варианты, среди них есть рационализация и упрощение формата. При этом нам необходимо добиться понимания со стороны наших граждан", - сказала Коикэ в эфире японского телеканала NHK.

Ранее сообщалось о том, что японская сторона рассчитывает провести Игры в полноценном формате, однако на всякий случай прорабатывается и резервный вариант. Изменения могут коснуться церемоний открытия и закртытия Олимпиады, где может быть уменьшено число участников. Также не исключен вариант введения ограничений для зрителей.

Помимо этого рассматривается вариант тестирования на коронавирус не только участников и членов команд, но и болельщиков. Изменения затронут и перемещения спортсменов - не исключено, что им запретят покидать олимпийскую деревню.

Игры в Токио были перенесены с 2020 года в связи с пандемией. Согласно новым срокам, соревнования должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.