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03.06.2020 22:02
Рубрика: Экономика

Магистраль на запасном пути

Транспортные инвестпроекты могут "похудеть"
Текст: Юлия Квитко
Российская газета - Спецвыпуск № 120(8174)
Режим самоизоляции не лучшим образом повлиял на работу транспортной системы страны. Падение объемов грузовых и пассажирских перевозок и, как следствие, сокращение выручки сказывается на толщине инвестиционных портфелей отдельных компаний и заставляет пересматривать объемы финансирования запланированных ранее проектов федерального уровня.
Пока одним из самых удобных способов перемещения между столицами остаются привычные "Сапсаны". Фото: Александр Корольков Пока одним из самых удобных способов перемещения между столицами остаются привычные "Сапсаны". Фото: Александр Корольков
Пока одним из самых удобных способов перемещения между столицами остаются привычные "Сапсаны". Фото: Александр Корольков

В предыдущие годы при непосредственной поддержке государства были запущены крупные проекты расширения пропускной способности железных дорог и подходов к морским портам. Эта работа будет продолжена. О необходимости полного обеспечения инвестпрограмм транспортного комплекса даже в условиях пандемии недавно говорил Владимир Путин. В рамках уже принятого "Комплексного плана модернизации и расширения транспортной инфраструктуры" до 2024 года планируется создать международные железнодорожные транспортные коридоры "Север - Юг" и "Восток - Запад", а также автомобильный маршрут Европа - Западный Китай. Для последнего необходимо построить и реконструировать 3,5 тысячи километров федеральных трасс.

Фото: Istock
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Предусмотрена модернизация более четверти существующих аэропортов и аэродромной инфраструктуры, а также повышение уровня экономической связанности территории страны всеми видами транспорта. Первоначально бюджет нацпроекта предполагал привлечение более 6 триллионов рублей из смешанных источников. Сейчас монетарный блок правительства не исключает пересмотра объемов финансирования некоторых крупных инвестпроектов, в том числе заявленных ранее.

Такие перспективы связаны с прогнозами минфина, согласно которым в этом году доходы бюджета будут примерно на 4 триллиона рублей меньше, чем планировалось ранее.

Между тем экономия на транспортной инфраструктуре может самым негативным образом сказаться на всей производственной цепочке и затормозить

восстановление экономики. Здесь уместно вспомнить опыт Китая, который в кризисные 2008-2009 годы вложил более 1,5 триллиона юаней (около 14 триллиона рублей) в развитие транспортной инфраструктуры, в первую очередь строительство ВСМ, что заложило условия для последующего роста экономики.

Сокращение инвестиций на развитие транспортной инфраструктуры может замедлить восстановление экономики, предупреждают эксперты

Транспортные и энергетические проекты сыграют одну из основных ролей в восстановлении экономики РФ после кризиса, поэтому государству следует сохранить объемы их инвестпрограмм, предупреждают эксперты. Так, в письме, направленном Институтом проблем естественных монополий в правительство, говорится о том, что пандемия COVID-19 лишь ускорила (а вовсе не спровоцировала) глобальные изменения в мировой экономике, связанные с "тектоническими сдвигами" в виде нарастания соперничества между США и Китаем, снижения веса международных организаций и усиления роли глобальных технологических гигантов. "В этих условиях, как и в прошлые кризисы, одну из основных стабилизирующих ролей будут играть инфраструктурные естественные монополии", - отмечается в меморандуме ИПЕМ.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Последние уже рассматривают различные сценарии работы в новых экономических условиях. Так, в РЖД на основании существующих прогнозов развития экономики подготовили стресс-сценарий. "Снижение доходов в первую очередь отразится на инвестпрограмме. Потенциально она может уменьшиться с 820 до 200 миллиардов рублей. Мы считаем такое изменение недопустимым. Любая ситуация, сложная, как сейчас, - это, прежде всего, период дополнительных возможностей, нужно реализовать новые механизмы и идеи. Поэтому хотели бы сохранить инвестпрограмму на уровне не менее 620 миллиардов. Мы не просим средств из федерального бюджета. Компания имеет хорошие инвестиционные рейтинги, хороший авторитет на рынке заимствований. И готова привлечь средства через механизм бессрочных облигаций", - рассказал глава РЖД Олег Белозеров. Исходя из предложений компании, правительство уже утвердило размещение ее бессрочных облигаций на сумму до 370 миллиардов рублей. При этом Минфин РФ обеспечит компенсацию неполученных доходов инвесторам - держателям этих облигаций в случае принятия железнодорожниками решения о невыплате купонного дохода по ценным бумагам.

Госмонополии ищут способы поддержать непрерывность инвестиционного цикла, в том числе через выпуск бессрочных облигаций

Еще одну возможность для поддержания непрерывности инвестиционного цикла предложили в минтрансе. Глава ведомства Евгений Дитрих попросил внести корректировки в паспорт проекта "БАМ - Транссиб" и изменить график его финансирования за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) - перенести 30,5 миллиарда рублей с 2021 на 2020 год. "Это необходимо, чтобы совокупный объем финансирования за счет ФНБ в этом году составил 60,5 миллиарда рублей. Мы проработали это предложение с министерством финансов и были поддержаны", - пояснил он.

РЖД продлили временный график "Сапсанов"

Несколько сложнее обстоят дела с финансированием, пожалуй, наиболее обсуждаемого в России транспортного проекта - строительства ВСМ. По предварительным подсчетам, обновленная финансовая модель высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург предусматривает выделение 750 миллиардов рублей господдержки. В целом объем финансирования проекта может составить 1,7 триллиона с 35-процентным участием государства. Кроме того, РЖД планирует вложить в магистраль 192 миллиарда рублей в рамках своей инвестпрограммы, еще 200 миллиардов предоставят другие акционеры проекта. Впрочем, в этом году трат на ВСМ Москва - Санкт-Петербург практически не предвидится, поскольку проект находится на стадии подготовки документации. А вот строительство ВСМ Москва - Казань может быть отложено из-за больших финансовых затрат и необходимости обоснования по объему пассажиропотока. Ранее об этом уже заявлял замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин, подчеркнув при этом, что "дорога будет обязательно". Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин уточнил, что проектирование дороги на территории Татарстана завершено и при улучшении экономической ситуации интерес к этому проекту обязательно вернется.

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