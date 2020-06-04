Новости

Суд отправил Платошкина под домашний арест 20:54
В Астраханской области сел на мель сухогруз 20:43
Депутат МГД оценил перспективы развития предпринимательства после пандемии коронавируса 20:24
В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа 19:30
Собянин: Разрешать свадебные торжества пока рано 19:29
МИД прокомментировал расторжение Киевом договоров аренды с посольством РФ 19:27
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд 19:18
Премьер Беларуси считает необходимым изменить стиль работы своего кабинета 19:14
Глава российского Генштаба пообщался с американским коллегой 19:10
Собянин: Голосование по поправкам в Конституцию не ухудшит ситуацию с коронавирусом 19:09
Собянин: Всплеска заболеваемости COVID из-за ослабления ограничений не ожидается 19:09
Названа самая популярная операционная система 18:55
Собянин назвал дату снятия большинства ограничений 18:54
В английской премьер-лиге разрешили делать по пять замен 18:53
Экс-сотрудника главка МВД будут судить за фальсификацию преступления 18:53
В Москве работа информцентров реновации возобновится 5 июня 18:48
Собянин: Москва исполнит все свои социальные обязательства 18:46
"Заряженный" хэтчбек Hyundai установил рекорд скорости на льду Байкала 18:45
Представители СК и Минздрава в Удмуртии обсудили с медиками выплаты 18:43
В сочинском парке "Дендрарий" обнаружили редкие дикие орхидеи 18:37
Собянин: Через 2-3 недели больницы в Москве начнут работать в обычном режиме 18:31
Сотрудник фирмы расстрелял недовольного клиента в центре Петербурга 18:28
Беспилотники Росгвардии направлены к месту розлива топлива в Норильске 18:22
Минюст предлагает прописать понятие робота-коллектора 18:19
В Йемене убит стрингер видеоагентства Ruptly 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
04.06.2020 19:53
Рубрика: В мире

Поздно прозрели

Украинская партия "Слуга народа" подала голос против Международного валютного фонда
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 121(8175)
Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что условия кредитования со стороны Международного валютного фонда (МВФ) не будут восприняты украинским обществом и Верховной радой. Но отменить погружение Украины в долговую яму и дальнейший отказ от суверенитета, теперь уже во внутренних делах, он не в силах.
За долги Киева перед МВФ платят рядовые украинцы, для которых повышаются цены на газ. Фото: EPA За долги Киева перед МВФ платят рядовые украинцы, для которых повышаются цены на газ. Фото: EPA
За долги Киева перед МВФ платят рядовые украинцы, для которых повышаются цены на газ. Фото: EPA

"Есть программа stand-by, там никаких условий нет, ждем кредит уже на следующей неделе. А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что, скорее всего, не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом. Тут придется вести жесткие переговоры, и не факт, что они приведут к какому-то успеху", - сказал Арахамия в эфире телеканала "Украина-24".

Экс-директор "1+1" Ткаченко назначен министром культуры Украины

Поясним, что от украинского парламента, фракции "Слуга народа" и ее председателя взаимодействие с МВФ напрямую не зависит: подписи под меморандумом ставят глава Национального банка и министр финансов, а письмо о намерениях на имя директора МВФ визируют еще президент и премьер. Они свой выбор сделали и ждут первый транш. Поэтому непонятно, о каких переговорах с МВФ теперь, постфактум, говорит Архамия, в принципе не принимающий в них участия.

Другое дело, что в обществе зреет возмущение условиями, взятыми на себя Украиной, где для обывателя на первом месте стоят продолжение катастрофической медицинской реформы, дальнейшая "либерализация" тарифов на электроэнергию и услуги ЖКХ, ужесточение налоговой и кредитной политики. С отказом от государственного контроля над естественными монополиями и НБУ, а также судебной и финансовой системами (одним из условий кредита значится воздержание кабинета министров от валютных заимствований на внутреннем рынке в пользу монополии МВФ. - "РГ"), с чем украинцы на этом историческом этапе смирились.

Верховная рада Украины уволила вице-премьера Пристайко

Другое дело, что правящей партии "Слуга народа", которой в октябре предстоят местные выборы, нужно разделить с президентом политическую ответственность за "колониальный" меморандум.

Поэтому несмелые и сбивчивые слова Арахамии - это лишь попытка зафиксировать некое особое мнение партии, ни на что не влияющее, но которое может прийтись кстати, когда настанет время нести политическую ответственность вместе с Зеленским.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Дистанционное голосование по Конституции пройдет в Москве и Нижегородской области
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Ростехнадзор: Причиной аварии в Норильске могла быть ошибка экспертов
В Москве ввели пропуска для посещения центров госуслуг
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии