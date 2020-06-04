Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что условия кредитования со стороны Международного валютного фонда (МВФ) не будут восприняты украинским обществом и Верховной радой. Но отменить погружение Украины в долговую яму и дальнейший отказ от суверенитета, теперь уже во внутренних делах, он не в силах.

"Есть программа stand-by, там никаких условий нет, ждем кредит уже на следующей неделе. А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что, скорее всего, не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом. Тут придется вести жесткие переговоры, и не факт, что они приведут к какому-то успеху", - сказал Арахамия в эфире телеканала "Украина-24".

Поясним, что от украинского парламента, фракции "Слуга народа" и ее председателя взаимодействие с МВФ напрямую не зависит: подписи под меморандумом ставят глава Национального банка и министр финансов, а письмо о намерениях на имя директора МВФ визируют еще президент и премьер. Они свой выбор сделали и ждут первый транш. Поэтому непонятно, о каких переговорах с МВФ теперь, постфактум, говорит Архамия, в принципе не принимающий в них участия.

Другое дело, что в обществе зреет возмущение условиями, взятыми на себя Украиной, где для обывателя на первом месте стоят продолжение катастрофической медицинской реформы, дальнейшая "либерализация" тарифов на электроэнергию и услуги ЖКХ, ужесточение налоговой и кредитной политики. С отказом от государственного контроля над естественными монополиями и НБУ, а также судебной и финансовой системами (одним из условий кредита значится воздержание кабинета министров от валютных заимствований на внутреннем рынке в пользу монополии МВФ. - "РГ"), с чем украинцы на этом историческом этапе смирились.

Другое дело, что правящей партии "Слуга народа", которой в октябре предстоят местные выборы, нужно разделить с президентом политическую ответственность за "колониальный" меморандум.

Поэтому несмелые и сбивчивые слова Арахамии - это лишь попытка зафиксировать некое особое мнение партии, ни на что не влияющее, но которое может прийтись кстати, когда настанет время нести политическую ответственность вместе с Зеленским.