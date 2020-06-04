Партия Зеленского заявила о неприемлемости условий МВФ для Украины

Руководитель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что ряд предусмотренных новой кредитной программой Международного валютного фонда условий не будут восприняты украинским обществом и парламентом. Это заявление он сделал в эфире телеканала "Украина 24".

Глава партии Владимира Зеленского при этом сообщил, что в Киеве рассчитывают уже на следующей неделе получить первый транш от МВФ по программе stand-by. "А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что, скорее всего, как мне кажется, не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом", - отметил Арахамия.

Он подчеркнул, что достижение компромисса с МВФ по новому кредиту столкнется с определенными сложностями. "Поэтому здесь придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху. Но это другая программа, это программа на будущее, есть время пообсуждать и, в общем-то, вести переговоры", - заявил глава фракции.

По его словам, Украине придется вести жесткие переговоры, которые могут не оказаться успешными. Напомним, что в конце мая между Украиной и МВФ были достигнуты "рабочие" договоренности о предоставлении резервного кредита на 18 месяцев на общую сумму 5 миллиардов долларов.

Как отмечало издание Strana.ua, со ссылкой на текст документа, этот меморандум содержит достаточно много требований со стороны МВФ, о которых власти в Киеве не спешат распространяться. В частности, речь идет об ужесточении налогово-бюджетной политики, повышении пенсионного возраста и внедрения системы накопительных пенсий. Администрация Зеленского также обязывается продолжить реализацию реформы здравоохранения, что подразумевает, среди прочего, "страховую медицину". Кроме того предполагается реформирование образования путем "оптимизации школьной сети", то есть фактически путем закрытия школ и увольнения учителей.