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Рубрика: В мире

Переброшенных к Вашингтону военных вернут к месту дислокации

Анахайм. Фото: AP Photo/Jae C. Hong Анахайм. Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Анахайм. Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Власти США вернут к месту постоянной дислокации военных, переброшенных к столице страны для оказания помощи полиции в ликвидации беспорядков, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Фото: GETTYIMAGES
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По данным из осведомленных источников, в случае, если ситуация в Вашингтоне не ухудшится, на свою базу в Северную Каролину вернутся около 200 военнослужащих. До этого они в подавлении беспорядков участия не принимали, хотя этот вариант властями также рассматривался. Кроме того, вблизи Вашингтона дислоцированы около 1700 бойцов Национальной гвардии из штатов Индиана, Теннесси и Южная Каролина.

Напомним, что беспорядке в ряде городов США начались после инцидента в Миннеаполисе, где по вине полицейских погиб афроамериканец Джордж Флойд. Все фигуранты этого дела задержаны и им предъявлены обвинения.

Из-за массовых волнений в 40 городах страны введен комендантский час.

В мире США Беспорядки в США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда

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