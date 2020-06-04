Переброшенных к Вашингтону военных вернут к месту дислокации

Власти США вернут к месту постоянной дислокации военных, переброшенных к столице страны для оказания помощи полиции в ликвидации беспорядков, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным из осведомленных источников, в случае, если ситуация в Вашингтоне не ухудшится, на свою базу в Северную Каролину вернутся около 200 военнослужащих. До этого они в подавлении беспорядков участия не принимали, хотя этот вариант властями также рассматривался. Кроме того, вблизи Вашингтона дислоцированы около 1700 бойцов Национальной гвардии из штатов Индиана, Теннесси и Южная Каролина.

Напомним, что беспорядке в ряде городов США начались после инцидента в Миннеаполисе, где по вине полицейских погиб афроамериканец Джордж Флойд. Все фигуранты этого дела задержаны и им предъявлены обвинения.

Из-за массовых волнений в 40 городах страны введен комендантский час.