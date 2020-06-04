Певица Софи Эллис-Бекстор упала с велосипеда и разбила голову

41-летняя британская певица, автор песен и модель Софи Эллис-Бекстор попала в больницу с травмами, в том числе - лица и головы. О чем сама рассказала в Instagram.

Как пояснила женщина, многочисленные повреждения она получила, упав с велосипеда на вечерней прогулке.

А монохромный снимок - для того, чтобы ее раны не выглядели слишком жутко и кроваво. Ведь на самом деле, заверила артистка, с ней все в порядке.

При этом певица от души благодарит четверку бегунов вдоль Темзы (любезных Лукаса, Колина, Джоша и Уиллоу), которые не прошли мимо и оказали звезде первую помощь, и медперсонал, который ее "склеил". Называя всех этих граждан милахами.

Софи родилась в 1979-м в семье актрисы-телеведущей и продюсера-телевизионного режиссера. Дебютный альбом выпустила в 2001-м.

Ранее сообщалось, что фронтмен британской группы The Pretty Things Фил Мэй упал с велосипеда и умер. Произошло это три недели назад.