Певица Света представила новую песню в российском радиоэфире

Популярная певица Света, звонкий голос которой в первом десятилетии XXI века звучал из каждого радиоприемника, представила новую песню "Все не серьезно". 3 июня свежий трек исполнительницы зазвучал на волнах "Русское Радио". Попасть в эфир этой радиостанции для любого артиста - большой успех.

Света известна многим по своим главным хитам "Дорога в аэропорт", "Что мне делать сегодня?", "Твои глаза". Нежный вокал певицы в начале творчества сочетался с транс музыкой и завоевал большую аудиторию поклонников. Затем артистка стала экспериментировать с популярными аранжировщиками в танцевальном стиле и выпускала хиты один за другим в течении всех 20-ти творческих лет.

"Я очень рассчитываю, что новая песня придется по душе слушателям, которые, возможно, не знакомы с моим творчеством. А также сможет проникнуть в самое сердце моим постоянным поклонникам", - говорит Света.

У певицы уже расписан график концертов на осень и вся команда Светы ждет разрешения на проведение массовых мероприятий, чтобы отправиться в гастрольный тур!