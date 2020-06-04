Пхеньян потребовал от Сеула прекратить разбрасывать агитационные листовки

КНДР обратилась с призывом к Южной Корее остановить распространение агитационных листовок в приграничных районах. В случае продолжения "разбрасывания" агитматериалов, Пхеньян оставляет за собой право полностью приостановить контакты с Сеулом. Такое заявление сделала сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, занимающая должность первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, Ким Ё Чжон. Текст заявления был опубликован Центральным телеграфным агентством Кореи.

"Южнокорейские власти должны быть осведомлены о положениях Пханмунджомской декларации и о соглашении в военной сфере, в которых обе стороны согласились запретить все враждебные акты, в том числе распространение агитационных листовок в районах вдоль Военной демаркационной линии. Если они не предпримут соответствующие шаги для предотвращения бессмысленных актов против своих соотечественников, им стоит приготовиться к возможности полного вывода из строя и без того заброшенного индустриального парка Кэсон, как ранее были приостановлены туры на гору Кымгансан, или к закрытию постоянного межкорейского офиса связи", - цитирует часть заявления агентство ТАСС.

В сообщении также отмечается, что если южнокорейские власти не прекратят распространять листовки, Пхеньян предпримет и другие шаги. В частности говорится о возможном разрыве соглашения Север-Юг в военной области. "Совершенно очевидно, что южнокорейским властям придется заплатить по высокой цене, если они позволят этой ситуации продолжаться", - заявила Ким Ë Чжон.