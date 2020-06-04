Почти полмиллиона школьников получили технику для дистанционного обучения

В конце 2019/2020 учебного года необходимые гаджеты для обучения на дому получили 494 369 человек из всех регионов, откуда поступили заявки, сообщает Минпросвещения.

Для этого ведомство обратилось к регионам с просьбой предоставить сведения о детях и учителях, нуждающихся в технических средствах для учебы.

К этой работе подключились Агентство стратегических инициатив и партия "Единая Россия", запустив акцию "Помоги учиться дома". Благодаря акции удалось быстро доставить компьютерную технику в регионы. В результате гаджеты для учебы получили 415 167 школьников и 79 202 учителя.

Напомним, в марте Министерство просвещения рекомендовало школам перейти на дистанционное обучение. Больше двух месяцев российские школьники учились из дома. Трудностей было немало: и нехватка техники, и зависание онлайн-платформ. Плюс - далеко не все учителя были готовы и смогли перейти в дистант.

В начале следующего учебного года Министерство просвещения проведет Всероссийские проверочные работы в школах, чтобы выявить пробелы в знаниях учеников и помочь их восполнить.