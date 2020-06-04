Получить квартиру в долевую собственность можно будет быстрее

Одна из важных поправок, пояснили в Федеральной кадастровой палате, касается сокращения сроков государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве. После регистрации договора с первым участником долевого строительства регистрация последующих проводится в течение пяти рабочих дней, а при подаче электронных документов - в течение трех рабочих дней.

Регистрация договора с первым дольщиком занимает больше времени, так как сначала происходит правовая экспертиза представленных документов, в том числе касающихся строительства многоквартирного дома, проверка информации о застройщике и внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

В Кадастровой палате напоминают, что сейчас регистрация договоров участия в долевом строительстве занимает до семи рабочих дней. Если подавать документы через МФЦ, то процедура займет до 10 рабочих дней.

Договор участия в долевом строительстве проходит государственную регистрацию в обязательном порядке. Если этого не сделать, то договор не будет иметь правовой силы, даже если подписан обеими сторонами сделки. Только зарегистрированный договор со штампом наделяет покупателя официальным статусом дольщика и способен защитить его права и интересы в случае недобросовестного строительства или банкротства застройщика.

Документы для регистрации договора можно подать в орган регистрации прав через МФЦ. При этом если регистратору станет известно о финансовой несостоятельности застройщика, подделке представленных им документов или будут выявлены другие причины, препятствующие проведению регистрации договора, заявитель получит официальный отказ в регистрации договора с обоснованием. Таким образом, при помощи регистрационной процедуры будущий дольщик может обезопасить себя от мошенников еще на предварительном этапе заключения сделки.

Сведения о зарегистрированных договорах долевого участия заинтересованные лица могут получить, запросив выписку из ЕГРН. Выписка содержит сведения о земельном участке, на котором ведется строительство.

При этом застройщик обозначается в ней как правообладатель участка, а зарегистрированные ДДУ (договоры долевого участия)- в качестве обременений прав на участок. Дольщики указываются как лица, в пользу которых установлены данные обременения. Если участников долевого строительства много, то выписка может оказаться очень объемной. Поэтому заказывать ее удобнее в электронном формате. К тому же это быстрее и дешевле. А с помощью онлайн-сервиса Кадастровой палаты такую выписку можно получить самостоятельно всего за несколько минут.