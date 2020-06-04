Портал госуслуг готов принимать заявки на голосование по Конституции

Портал госуслуг будет готов с 5 июня принимать заявки от граждан, которые планируют "проголосовать в электронном виде" по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

- Мы уже реализовали по согласованию с ЦИК электронную форму заявления, - сообщил он в ходе видеоконференции в ЦИК РФ - Технически завтра, 5 июня, мы готовы открыть эту форму на портале госуслуг.

Это позволит обеспечить пользователям портала госуслуг возможность проголосовать по поправкам, отметил Шадаев. Он пояснил, что она будет предоставлено, если соответствующее решение об окончательном утверждении порядка голосования будет принято.

Пользователи портала в таком случае смогут подать заявление и изъявить желание "таким образом проголосовать в электронном виде", сказал Шадаев. "Любой из них, кто имеет подтвержденную учетную запись и кто сопоставлен с регистром избирателей, сможет такое заявление подать с завтрашнего дня и до 21 июня", - добавил Шадаев.

Портал госуслуг выдержит высокую нагрузку при голосовании, заверил также министр.

- Последнюю неделю мы проводили тесты, позволяющие быть уверенными, что даже если будет массовая нагрузка, то с таким количеством обращений мы должны справиться, - подчеркнул он.

Напомним, что глава государства назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля, при этом оно стартует в течение шести дней до этой даты, чтобы снизить риск заболеваемости коронавирусом.