Посольство РФ направило ноту в Госдеп с требованием о медпомощи Ярошенко

Посольство России в США направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать необходимую медицинскую помощь россиянину Константину Ярошенко. Об этом говорится в опубликованном в Facebook комментарии главы российского диппредставительства в Вашингтоне Анатолия Антонова.

По его словам, состояние здоровья Ярошенко вызывает озабоченность дипломатов. Администрация тюрьмы "Данбери" без объяснения причин отказывает россиянину в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств, а также игнорирует жалобы самого Ярошенко и письма посольства РФ. В связи с этим соответствующая нота была направлена в Госдеп. "Ожидаем, что стоматологическое обследование будет произведено безотлагательно и нашему соотечественнику предоставят квалифицированную медпомощь", - отметил Антонов.

Он также призвал власти США в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом обратить внимание на положение дел с российскими гражданами, находящимися в американских тюрьмах, и освободить их.

Американский суд приговорил Ярошенко в сентябре 2011 года к 20 годам лишения свободы по обвинению в перевозке крупной партии наркотиков. Сам Ярошенко полностью отрицает свою вину и считает, что дело было сфабриковано.