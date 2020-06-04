"Среди них граждане, у которых родился первый ребенок, в том числе неработающие мамы, а также те люди, которые оказались временно нетрудоспособные и те, кто были уволены из-за ликвидации организаций, где они работали", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Чтобы обеспечить уже с этого месяца двукратное повышение размера выплат им государственных пособий по уходу за первым ребенком, из резервного фонда правительства выделят более 8 миллиардов рублей.

Ранее, напомнил Мишустин, принимался целый комплекс мер для поддержки людей, лишившихся заработка, в том числе повышен максимальный размер пособия по безработице. За апрель-июнь выплаты в максимальном размере получат все, кто уволен и официально признан безработным после 1 марта. Дополнительные выплаты потерявшим работу родителям предусмотрены на несовершеннолетних детей. "Чтобы обеспечить эти социальные выплаты безработным, правительство выделит регионам более 56 миллиардов рублей", - сообщил премьер. На конец мая таких граждан в стране насчитывалось чуть более 1,9 миллиона.