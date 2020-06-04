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04.06.2020 10:07
Рубрика: В мире

При вскрытии у Джорджа Флойда обнаружили коронавирус

Текст: Юрий Когалов

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть спровоцировала массовые акции протеста и беспорядки в США, был инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на 20-страничный отчет судмедэкспертов, проведших вскрытие.

В опубликованном с согласия родственников документе отмечается, что в теле Флойда была обнаружена РНК вируса, которая, впрочем, может оставаться в организме человека в течение нескольких недель после выздоровления. Никаких повреждений легких, злокачественных опухолей, пневмонии или воспалений эксперты не нашли. Предполагается, что Флойд мог бессимптомно переболеть COVID-19 или быть просто носителем. Пройденный им в начале мая тест дал положительный результат.

Фото: GETTYIMAGES
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Однако среди возможных причин смерти коронавирус не значится. По мнению судмедэкспертов округа Хеннепин (штат Миннесота), Флойд умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании приемами. При этом в организме афроамериканца были обнаружены следы наркотиков.

Интересно, что эксперты, нанятые семьей Флойда, дали иное заключение. Они утверждают, что мужчина умер от асфиксии, а проблемы с кровообращением и наркотическая интоксикация не имеют прямого отношения к делу и не были причиной смерти. После этого доклада генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон обвинил экс-полицейского Дерека Човина, в течение нескольких минут сдавливавшего коленом шею задержанного, в убийстве второй степени. Обвинения выдвинуты и его коллегам, также принимавшим участие в задержании и уволенным после инцидента.

Смерть афроамериканца спровоцировала массовые протесты и беспорядки не только в Миннесоте, но и многих других штатах и даже в Европе. К борьбе с протестующими привлекли Национальную гвардию, комендантский час введен в 40 городах.

В мире США Беспорядки в США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда

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