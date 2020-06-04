Приставы смогут запрещать коллекторам звонить должникам

Новости

Фармакологи нашли антибиотик, к которому не привыкают бактерии 23:51
СК: Причиной пожара в Ивантеевке могла стать неисправность плиты 23:45
Биолог прокомментировал открытие новых молекулярных качеств коронавируса 23:43
Синоптик объяснил причину ливневых дождей в начале июня 22:44
Места для пикников в парках Москвы пока работать не будут 22:43
Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Ливана 22:40
В Крыму у трассы "Таврида" построят шесть АЗС и пять функциональных зон 22:36
В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле 22:14
Роскосмос показал спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске 22:01
Лукашевич: Москва обеспокоена применением силы против журналистов в США 21:29
Власти Москвы готовят график дальнейшего снятия ограничений 21:26
Меркель подтвердила, что не хочет баллотироваться на пятый срок 21:20
Вышел трейлер нового фильма Томаса Винтерберга "Еще по одной" 21:12
Умерла певица Лариса Сазонова 21:05
Суд отправил Платошкина под домашний арест 20:54
В Астраханской области сел на мель сухогруз 20:43
Депутат МГД оценил перспективы развития предпринимательства после пандемии коронавируса 20:24
В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа 19:30
Собянин: Разрешать свадебные торжества пока рано 19:29
МИД прокомментировал расторжение Киевом договоров аренды с посольством РФ 19:27
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд 19:18
Премьер Беларуси считает необходимым изменить стиль работы своего кабинета 19:14
Глава российского Генштаба пообщался с американским коллегой 19:10
Собянин: Голосование по поправкам в Конституцию не ухудшит ситуацию с коронавирусом 19:09
Собянин: Всплеска заболеваемости COVID из-за ослабления ограничений не ожидается 19:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
04.06.2020 22:41
Рубрика: Экономика

Отлучат от телефона

Приставы смогут запрещать коллекторам звонить должникам
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 121(8175)
Судебные приставы получат полномочия, условно говоря, выключать телефоны коллекторов и банковских сотрудников, работающих с должниками, на срок до 60 суток. Соответствующие поправки заложены в законопроекте, разработанном министерством юстиции.

В целом ведомство предлагает модернизировать систему взыскания долгов. Главная новость: под контроль Федеральной службы судебных приставов попадут практически все организации, занимающиеся взысканием долгов, даже банки. По поводу банкиров - особый разговор.

Фото: iStock
Коллекторы получат индивидуальные идентификационные коды

В 2017 году вступил в силу закон, который ввел строгие правила взыскания долгов. Формально он касается всех. Самое главное: с должниками надо общаться культурно и в меру. Убеждать и договариваться, а не давить и оскорблять. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Однако соответствующая статья КоАП сформулирована так, что под нее сегодня попадают только коллекторы. В итоге, как рассказывают практики, именно банкиры переняли хамские методы сборщиков долгов.

Теперь, согласно законопроекту, все, кто занимается взысканием долгов, кроме ломбардов и организаций ЖКХ, войдут в реестр Федеральной службы судебных приставов. А ведомство сможет за выявленные нарушения запрещать взыскателям определенные действия. Например, звонки должнику. Или личные встречи. Или и то и другое. Срок запрета- до 60 суток. Кстати, взыскатели обязаны записывать свои разговоры с должником. Не будут этого делать - тоже грозит запрет. Так что хамам-банкирам придется какое-то время работать только на прием звонков, а самим никому не звонить.

Кроме того, как обратил внимание адвокат Вячеслав Голенев, министерство юстиции предлагает гармонизировать положения законодательства о коллекторской деятельности с положениями действующего процессуального законодательства.

Экономика Финансы Долги и кредиты Долги и коллекторы

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Дистанционное голосование по Конституции пройдет в Москве и Нижегородской области
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Ростехнадзор: Причиной аварии в Норильске могла быть ошибка экспертов
В Москве ввели пропуска для посещения центров госуслуг
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии