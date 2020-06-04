Приставы смогут запрещать коллекторам звонить должникам

Судебные приставы получат полномочия, условно говоря, выключать телефоны коллекторов и банковских сотрудников, работающих с должниками, на срок до 60 суток. Соответствующие поправки заложены в законопроекте, разработанном министерством юстиции.

В целом ведомство предлагает модернизировать систему взыскания долгов. Главная новость: под контроль Федеральной службы судебных приставов попадут практически все организации, занимающиеся взысканием долгов, даже банки. По поводу банкиров - особый разговор.

В 2017 году вступил в силу закон, который ввел строгие правила взыскания долгов. Формально он касается всех. Самое главное: с должниками надо общаться культурно и в меру. Убеждать и договариваться, а не давить и оскорблять. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Однако соответствующая статья КоАП сформулирована так, что под нее сегодня попадают только коллекторы. В итоге, как рассказывают практики, именно банкиры переняли хамские методы сборщиков долгов.

Теперь, согласно законопроекту, все, кто занимается взысканием долгов, кроме ломбардов и организаций ЖКХ, войдут в реестр Федеральной службы судебных приставов. А ведомство сможет за выявленные нарушения запрещать взыскателям определенные действия. Например, звонки должнику. Или личные встречи. Или и то и другое. Срок запрета- до 60 суток. Кстати, взыскатели обязаны записывать свои разговоры с должником. Не будут этого делать - тоже грозит запрет. Так что хамам-банкирам придется какое-то время работать только на прием звонков, а самим никому не звонить.

Кроме того, как обратил внимание адвокат Вячеслав Голенев, министерство юстиции предлагает гармонизировать положения законодательства о коллекторской деятельности с положениями действующего процессуального законодательства.