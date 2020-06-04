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04.06.2020 22:11
Рубрика: В мире

Призрак Covid-19 бродит по Даунинг-стрит 10

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Удивительно, но факт: призрак Covid-19 опять объявился на Даунинг-стрит, 10, то бишь в канцелярии британского премьер-министра. Вот и верь после этого, что в одну и ту же воронку снаряд дважды не попадает.
Лондон. Фото: Andrew Parsons/10 Downing Street via AP Лондон. Фото: Andrew Parsons/10 Downing Street via AP
Лондон. Фото: Andrew Parsons/10 Downing Street via AP

Этим "снарядом" сейчас потенциально является правительственный министр по делам бизнеса Алок Шарма. Накануне он провел 45-минутное заседание в премьерской канцелярии совместно с Борисом Джонсоном и канцлером казначейства Риши Сунаком. На следующий день Шарма почувствовал симптомы, схожие с коронавирусом, то есть Джонсону и Сунаку потребуется 14-дневная самоизоляция. Результаты проведенного у Алока Шарма теста пока не пришли, но тревога в резиденции главы правительства и в парламенте от этого меньше не становится.

Фото: AFP/Tolga AKMEN
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На Даунинг стрит подтвердили, что накануне Шарма сидел на совещании по вопросам экономики лицом к лицу со своим премьер-министром и канцлером казначейства, готовясь к заседанию кабинета министров. Комната заседаний была после этого тщательно вымыта. Официальный представитель Джонсона рассказал, что переговорщики сидели друг от друга на расстоянии положенных двух метров, однако защитных масок на них не было. Между тем, на вопрос, будет ли премьер-министр опять отправлен на второй 14-дневный карантин, если подтвердится заражение Алока Шарма, представитель Джонсона отвечать отказался. Он лишь заверил, что глава правительства "последует советам врачей".

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Тем не менее, вне зависимости от того, будет ли Шарма признан инфицированным коронавирусом или нет, данный инцидент серьезно подогревает и без того высокий градус тревоги у парламентариев. Они категорически протестуют против намерения правительства вернуть депутатов парламента с виртуальных скамей Вестминстера на скамьи реальные. Теневой министр иностранных дел Лиза Нэнди назвала все происходящее "просто ужасным". "Правительство остановило работу парламентариев из дома и потребовало нашего возвращения в здание, где социальная дистанция не представляется возможной", заявила она.

Онлайн-голосование в Палате общин прекращено в минувший вторник. Депутат оппозиционной Лейбористской партии Карл Тернер призвал к срочной оценке риска рабочих условий в парламенте. А рабочие условия в стенах древнего Вестминстера и в самом деле вызывают тревогу. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, Главный советник по медицине Крис Уитти, секретарь кабинета Марк Седвилл и главный советник премьер-министра Доминик Каммингс также пострадали от коронавируса. Первым зараженным Covid-19 на политическом Олимпе Британии стала замминистра здравоохранения Надин Доррис.

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