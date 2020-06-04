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04.06.2020 15:54
Проект: Пресс-релизы

ПСБ предоставит льготную ипотеку бюджетникам Ставрополья

Работники бюджетной сферы Ставропольского края смогут получить льготные ипотечные кредиты. Об этом договорились во время рабочей встречи в режиме видеоконференции председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. На встрече обсуждались приоритеты сотрудничества между банком и регионом, участие банка в инвестиционных проектах, программах развития предпринимательства.

Минимальная ипотечная ставка составит 3,99% для сотрудников бюджетной сферы - зарплатных клиентов банка на жилье на первичном и вторичном рынке по программе "Семейная ипотека". По другим ипотечным продуктам банк предоставит скидку к стандартной процентной ставке в размере до 0,8%. В качестве первоначального взноса можно будет использовать материнский капитал. Также всем жителям Ставрополья будет доступна ипотека под 5,85% на покупку квартир в новостройках (в рамках проекта "Госпрограмма 2020").

"В Ставрополье ПСБ работает с 2008 года и является активным участником важнейших для экономики региона проектов, - рассказал Петр Фрадков. - На первом месте для нас всегда стоят вопросы улучшения жилищных условий для населения, поддержки предприятий, малого и среднего бизнеса, в том числе, в рамках нацпроектов. Достигнутые с руководством края договоренности о снижении ставки по ипотеке, прежде всего, для работников бюджетной сферы с детьми позволят ставропольцам приобретать жилье на максимально комфортных сейчас на рынке условиях, также они смогут рефинансировать действующие жилищные кредиты под минимальный процент".

В перспективе, по словам Петра Фрадкова, ПСБ намерен внедрять новые инструменты и решения для повышения качества жизни в регионах.

"Жилищный вопрос - один из важнейших. Мы видим его решение центральным для улучшения демографии, социального климата в крае. Поэтому принимаем собственные программы. В рамках одной из них - "Молодая семья" - более 1 тысячи семей в этом году должны получить свое жилье. Для нас очень важно, что крупные банки заинтересованы участвовать в социально значимых инициативах на Ставрополье и становятся нашими партнерами в реализации нацпроектов. Рассчитываю, что сотрудничество с ПСБ поможет сделать жилье для ставропольцев доступнее и поддержит региональный строительный рынок. Мы заинтересованы и в партнерстве по линии поддержки бизнеса, в участии банка в процессах перезапуска экономики в сегодняшних условиях", - подчеркнул губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По поручению губернатора в краевом Правительстве будет рассмотрена возможность субсидирования ипотечных кредитов из регионального бюджета для работников бюджетной сферы.

Также стороны обсудили совместные шаги по поддержке предприятий, наиболее пострадавших от пандемии, вопросы содействия бизнесу в реализации экспортно-ориентированных проектов, поддержки организаций санаторно-курортной отрасли и сферы ЖКХ.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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