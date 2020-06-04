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04.06.2020 14:28
Рубрика: Власть

Путин подчеркнул важную роль Совбеза РФ

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Перед тем как перейти к повестке, глава государства заметил, что вчера исполнилось 28 лет со дня образования Совбеза.

"Созданный в сложное для страны время, он стал одним из важнейших органов, обеспечивающих деятельность президента по формированию внутренней, внешней и военной политики в области безопасности и за прошедшие годы сыграл действительно заметную роль в принятии многих серьезных, а подчас и стратегических решений", - заявил Владимир Путин.

Фото: РИА Новости
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Президент поблагодарил как присутствующих, так и всех сотрудников, ветеранов аппарата Совбеза за добросовестную работу, компетентность и основательный подход к выполнению задач.

"В рамках деятельности Совбеза традиционно обсуждаются ключевые вопросы укрепления суверенитета, обороноспособности, государственной и общественной безопасности нашей страны, повышения ее влияния на международной арене, вырабатываются долгосрочные меры в области социально-экономического и научно-технологического развития, ведется большая информационно-аналитическая и экспертная работа", - констатировал глава государства.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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