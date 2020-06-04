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04.06.2020 16:29
Рубрика: Власть

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Текст: Кира Латухина
Президент подписал поручения по итогам проверки исполнения законодательства по развитию газоснабжения и газификации регионов.
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Глава государства указал правительству с региональными властями и "Газпромом" найти источники финансирования подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Поддержку нефтегазовой отрасли окажут без привлечения бюджетных средств

Также Владимир Путин поручил провести поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением целевых показателей.

Еще одно поручение касается цифровизации мероприятий по газификации. Следует законодательно упростить проектирование, строительство, реконструкцию и капремонт газопроводов и газораспределительных сетей.

Доклад на эти темы нужно подготовить до октября. К этому сроку премьер-министр Михаил Мишустин должен представить комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности проект плана мероприятий по исполнению поручений.

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. Для этого нужно создать рабочую группу.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Отрасли Нефть и газ Президент Компании Нефть и газ Газпром Компании Нефть и газ Роснефть

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