Путин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в целом по стране стабилизируется, но нужно мониторить обстановку в каждом регионе и реагировать оперативно. Об этом заявил президент на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

"В последние месяцы на этой площадке повышенное внимание мы с вами уделяли вопросам борьбы с эпидемией коронавируса", - заметил Владимир Путин.

"Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается, но, как уже говорил, нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию", - указал президент.