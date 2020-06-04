РАО и ВОИС снизят финансовую нагрузку на региональные радиостанции

Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) в два раза снизят размер обязательного минимального сбора с региональных радиостанций.

В период с 1 апреля по 30 сентября минимальная сумма авторского вознаграждения, взимаемая с региональных радиостанций, будет уменьшена на 50%. Об этом решении РАО и ВОИС сообщили в письме на имя президента Российской академии радио (РАР). В документе также говорится о готовности организаций воздержаться от применения штрафных санкций к пользователям, добросовестно выполнявшим условия договоров в предыдущие периоды, в случае выплаты ими вознаграждения до 30 июня 2020 года. РАР выразила признательность за принятые шаги и понимание трудной экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса.

Из-за снижения бюджетов рекламодателей в текущей ситуации наиболее пострадавшими оказались именно региональные радиостанции, объяснил председатель Правления РАО Максим Дмитриев: "У многих из них катастрофически упали доходы от рекламы, но они все равно должны были вносить минимальный платеж - определенную фиксированную сумму в квартал. Сейчас она снизилась в два раза. Таким образом мы хотим помочь этим радиостанциям пережить тяжелое время. Мы прекрасно понимаем экономические трудности, с которыми приходится сталкиваться участникам рынка, в том числе нашим плательщикам, и готовы идти им навстречу".

Как рассказал генеральный директор ВОИС Алексей Карелов, данные меры поддержки были приняты в ответ на большое количество обращений от региональных радиостанций и телеканалов. "Им сейчас крайне сложно, поэтому мы решили пойти по пути снижения минимальной суммы вознаграждения. Думаю, тут стоит пояснить, что имеется в виду. Речь идет не о процентной ставке вознаграждения - если упали доходы у радиостанций, то они снизятся и у РАО, и, как следствие, у самих авторов. Все логично. В случае с минимальной фиксированной суммой авторского вознаграждения по нашим ставкам такой корреляции не возникает. Даже оказавшись в трудной ситуации, компания вынуждена неизменно платить ту же сумму. Это неправильно, поэтому было принято решение сократить ее вдвое", - добавил Карелов.

Индустрия положительно оценила принятые РАО и ВОИС меры, отметил вице-президент Российской Академии Радио, руководитель холдинга "ГПМ-Радио" Юрий Костин: "Это действительно достойное партнерское решение, взвешенное и своевременное. Мы рады, что после проведения переговоров по поручению РАР нам с коллегами удалось достигнуть договоренностей даже скорее не для себя, а для региональных игроков, которые сильно пострадали из-за пандемии. Друзья познаются в беде, в данном случае - партнеры познаются в кризис. Надеюсь, что вся индустрия не забудет про это и будет в дальнейшем дисциплинированно работать с обществами по коллективному управлению правами".

С юридической точки зрения это решение потребует пересмотра методов расчета компенсаций для отдельных групп нарушителей, обращает внимание основатель Онлайн-школы оценщиков интеллектуальной собственности, судебный эксперт, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Александр Костин: "Это хорошая новость, так как такая инициатива РАО и ВОИС позволит снизить издержки и риски лицензиатов аудио-контента. Но тут стоит учитывать и то, что при взыскании компенсации "в двукратном размере стоимости права использования" согласно 1311 ГК РФ основой будет служить лицензионный договор и прописанный там минимальный размер выплат. То есть если нарушение произошло в период действия этого снижения и соответствует "параметрам минимального платежа", то судебным экспертам будет необходимо разработать новую методическую базу для расчета размера компенсации для определенной группы нарушителей по статьям 1301 и 1311 ГК РФ".