Дистанционное голосование по Конституции пройдет в Москве и Нижегородской области

Жители Москвы и Нижегородской области смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Центризбирком РФ одобрил на своем заседании заявки этих двух регионов.

- По итогам нашего голосования дистанционное электронное голосование во время общероссийского голосования у нас будет проведено в городе Москва и Нижегородской области, - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она выразила благодарность тем регионам, которые не были отобраны комиссией.

На проведение такого голосования претендовали пять регионов. Кроме перечисленных двух это Санкт-Петербург, Красноярский край и Карелия.

В ЦИК проверили готовность регионов к дистанционному голосованию, исходя из ряда критериев, объяснил зампред комиссии Николай Булаев. Это, в частности, количество избирателей регионов с записями на портале госуслуг, готовность общественной палаты того или иного региона обеспечить наблюдение за ходом голосования, а также готовность властей субъекта Федерации обеспечить информационную кампанию.

ЦИК заслушал доклады регионов и принял свое решение.

Элла Памфилова отметила, что при выборе регионов комиссия руководствовалась "не эмоциями, а здравым смыслом".

По Красноярскому краю, уточнила Элла Памфилова, возникли проблемы, связанные с разницей в часовых поясах. Против Карелии также "сыграли" технические нюансы.

В Санкт-Петербурге есть проблема, в основном связанная с "качеством и способностью городской избирательной комиссии организовать процесс так, чтобы было доверие и общественный консенсус", пояснила Памфилова. А техническая готовность региона - на уровне.

Регионам, подавшим заявки, будет предложено стать базой для осуществления дальнейших пилотных проектов по дистанционному электронному голосованию.

Ранее ЦИК на том же заседании утвердил порядок дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования по Конституции. Заявления на участие в нем можно подавать через портал госуслуг или mos.ru (для москвичей) с 5 до 21 июня. Само электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня на портале 2020og.ru.