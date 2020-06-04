Экс-сотрудника главка МВД будут судить за фальсификацию преступления

Генпрокуратура РФ направила в Мосгорсуд дело бывшего замначальника отдела антикоррупционного главка МВД за провокацию и фальсификацию преступления. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-заместителя начальника 27 отдела Управления "Б" ГУЭБиПК МВД России Сергея Урядова по статье УК РФ о превышении должностных полномочий. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там отметили, что по данным следствия, Урядов под видом законной оперативно-розыскной деятельности сфабриковал материалы о якобы совершенном мошенничестве со стороны начальника инженерно-технического отдела управделами аппарата Госдумы Андрея Вострова. Как полагает следствие, полицейский сделал это для того, чтобы улучшить количественные показатели своей работы и обеспечить себе возможность дальнейшего продвижения по службе и карьерного роста. В качестве пособника Урядов привлек Вадима Алферова, которому было поручено спровоцировать Вострова и склонить к получению денег якобы за содействие в трудоустройстве двух граждан в Госдуму.

В результате совершенной провокации и последующей фальсификации материалов ОРД в отношении Вострова было возбуждено уголовное дело. По решению суда он был приговорен к трем годам лишения свободы. Как сообщили в надзорном ведомстве, в настоящее время Андрей Востров отбыл наказание, признан потерпевшим и заявил в рамках уголовного дела гражданский иск о компенсации причиненного ему ущерба. Вадим Алферов уже осужден за это преступление в качестве пособника.