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04.06.2020 12:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На севере Москвы около жилого дома провалился грунт

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Фото: Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы
Фото: Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

В столице после сильных дождей произошел провал грунта около жилого дома на Пятницком шоссе. Площадь разрушенного участка составила 150 метров, провал обследовали спасатели. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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"Утром 4 июня на Пятницком шоссе напротив дома 10 произошел провал грунта, повреждена часть пешеходной дороги, жители вызвали спасателей, - рассказали в пресс-службе. - Прибывшие аварийно-спасателтные подразделения и кинологическая группа пожарно-спасательного центра обнаружили обрушение грунта на площади около 150 метров. В результате обследования разрушенного участка, пострадавших не обнаружили".

Спасатели сообщили о происшествии, ликвидацией последствий провала грунта занимаются коммунальные службы столицы.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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