На севере Москвы около жилого дома провалился грунт

В столице после сильных дождей произошел провал грунта около жилого дома на Пятницком шоссе. Площадь разрушенного участка составила 150 метров, провал обследовали спасатели. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

"Утром 4 июня на Пятницком шоссе напротив дома 10 произошел провал грунта, повреждена часть пешеходной дороги, жители вызвали спасателей, - рассказали в пресс-службе. - Прибывшие аварийно-спасателтные подразделения и кинологическая группа пожарно-спасательного центра обнаружили обрушение грунта на площади около 150 метров. В результате обследования разрушенного участка, пострадавших не обнаружили".

Спасатели сообщили о происшествии, ликвидацией последствий провала грунта занимаются коммунальные службы столицы.