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04.06.2020 14:00
Рубрика: Русское оружие
Проект: В регионах

Названа причина экстренной посадки вертолета Ми-38 в Подмосковье

Текст: Михаил Русин
Военный вертолет Ми-38 вынужден был совершить экстренную посадку под Москвой.
Фото: Павел Львов / РИА Новости Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, машина приземлилась в селе Гжель. В качестве причины произошедшего называется техническая неисправность, связанная с работой двигателя.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
В Подмосковье вертолет Ми-38 экстренно сел на дороге

Также сообщается, что при посадке вертолет повреждений не получил. Пострадавших нет.

Пресс-служба холдинга "Вертолеты России", входящего в Ростех, пояснила, что к экстренной посадке пришлось прибегнуть из-за вибрации двигателя. Это произошло в тот момент, когда опытный образец вертолета Ми-38 отрабатывал чрезвычайный режим работы силовой установки.

При этом отмечается, что нештатную работу двигателя экипаж заметил при четвертом заходе на чрезвычайный режим. А три предыдущих захода прошли штатно. В результате экипаж принял решение посадить машину. Посадка прошла успешно.

Сейчас формируется комиссия, которая должна выяснить причины случившегося.

Русское оружие Вооружение России Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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