Названа причина экстренной посадки вертолета Ми-38 в Подмосковье

Военный вертолет Ми-38 вынужден был совершить экстренную посадку под Москвой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, машина приземлилась в селе Гжель. В качестве причины произошедшего называется техническая неисправность, связанная с работой двигателя.

Также сообщается, что при посадке вертолет повреждений не получил. Пострадавших нет.

Пресс-служба холдинга "Вертолеты России", входящего в Ростех, пояснила, что к экстренной посадке пришлось прибегнуть из-за вибрации двигателя. Это произошло в тот момент, когда опытный образец вертолета Ми-38 отрабатывал чрезвычайный режим работы силовой установки.

При этом отмечается, что нештатную работу двигателя экипаж заметил при четвертом заходе на чрезвычайный режим. А три предыдущих захода прошли штатно. В результате экипаж принял решение посадить машину. Посадка прошла успешно.

Сейчас формируется комиссия, которая должна выяснить причины случившегося.