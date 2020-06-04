НВ АЭС заплатила 3 млрд рублей налогов

В первом квартале 2020 года налоговые отчисления Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) в бюджеты разных уровней составили 3 млрд 142 млн рублей. Из них большая часть - 3 млрд 108 млн рублей - поступила в бюджет Воронежской области и более 33 млн рублей - в бюджет городского округа город Нововоронеж.

Всего по оценкам экспертов в 2020 году в федеральный, региональный и муниципальный бюджеты поступит более 10 млрд рублей налоговых отчислений, из них в бюджет Воронежской области перечислят более 9,9 млрд рублей.

"В октябре 2019 года мы на 30 дней раньше срока ввели в эксплуатацию инновационный энергоблок №7 поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200. Благодаря этому событию мощность Нововоронежской АЭС увеличилась в полтора раза, а бюджет Воронежской области за первый квартал 2020 года уже пополнился более чем на 1 млрд рублей только в качестве налога на имущества. Это почти половина от размера налога на имущество за весь 2019 год", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Нововоронежская АЭС из года в год входит в тройку крупнейших налогоплательщиков Воронежской области. Является основной энергетической составляющей промышленного потенциала региона. Обеспечивает 90% потребности области в электрической энергии, 91% потребности города Нововоронежа в тепле.

НВ АЭС снабжает энергией 21 крупное предприятие Воронежской области, а также ведущие промышленные и сельскохозяйственные предприятия Белгородской и Липецкой областей.

Кроме того, в 2012 году впервые в России среди регионов присутствия объектов атомной отрасли между Правительством Воронежской области и ГК "Росатом" было заключено Соглашение о выделении дополнительных налоговых отчислений в бюджет региона. За время действия Соглашения бюджет города атомщиков получил более 2 млрд. рублей. Эти средства были направлены на улучшение социальной сферы, строительство спортивных объектов, благоустройство Нововоронежа, а также других территорий Воронежской области.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.