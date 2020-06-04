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04.06.2020 23:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Организаторы фестиваля "Дикая Мята" попросили зрителей не сдавать билеты

Текст: Александр Алексеев
Ежегодный трехдневный open air в Тульской области все-таки не состоится. Об этом сообщили организаторы "Дикой мяты". И попросили зрителей поддержать их тем, что не станут сдавать билеты, которые будут действительны и в 2021 году.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

- Все категории билетов, приобретённых на 2020 год, будут действительны в 2021 году. Кроме того, для тех, кто не сдаст билет, мы приготовим специальные памятные браслеты, а также уникальные знаки отличия. Так мы с остальными зрителями будем видеть тех, кто помог "Дикой мяте" в сложный период, - говорится на официальном сайте фестиваля.

Организаторы объяснили и причину отмены. Справедливости ради стоит сказать, что они до последнего старались сохранить "Дикую мяту 2020". Готовы были пойти даже на материальные потери и перенести изначальную дату 19-21 июля, на более позднюю - 14-16 августа. Но неопределенная ситуация с продолжающейся пандемией коронавируса не оставила им шансов.

Фото: Виктория Чернышева
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И теперь на сайте "Дикой мяты" сделали такое пояснение:

- Вчера мы приняли окончательное решение перенести фестиваль "Дикая мята" на 2021 год. Уверены: для вас, как и для нас, это грустная новость. Мы пристально следим за ситуацией с COVID-19 и понимаем, что перенос на 2021 год - единственно верное решение. В первую очередь это вопрос нашей ответственности перед вами: тут невозможность и привезти иностранных артистов, и построить запланированные объекты и сцены, но, главное, - невозможность гарантировать безопасность для всех вас. Давайте вместе переживем это и встретимся на "Дикой мяте" в 2021 году! Мы сделаем все возможное, чтобы "Дикая мята 2021" стала лучшей за всю историю фестиваля.

Кстати

В ближайшее время организаторы обещают объявить новый состав участников, заверяя, что большая часть лайн-апа-2020 будет сохранена. А значит, что зрители не зря сберегут свои билеты для будущего года.

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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