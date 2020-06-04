Особняк Морозова в Москве признали памятником архитектуры и истории

Двухэтажный особняк на улице Спиридоновке построили в конце 19 века по проекту известного архитектора Федора Шехтеля. Сейчас здание признано памятником архитектуры и истории. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

- Это объект культурного наследия федерального значения и по праву считается одним из лучших образцов городской усадебной застройки конца XIX века, - рассказывает глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - В оформлении его фасадов присутствуют черты английской неоготики - остроконечные шпили по краям крыши, стрельчатые окна и горгульи на водосточных трубах и по краям террас. В готическом стиле выполнена и ограда с воротами. После проведения научных исследований был определен и утвержден предмет охраны, куда вошли все ценные элементы, формирующие исторический облик уникального здания.

Как отмечает портал, в росписи внутренних помещений особняка принимал участие известный художник Михаил Врубель. Этот особняк стал подарком мецената Саввы Морозова своей жене Зинаиде Григорьевне. После смерти мужа она владела особняком до 1909 года, а затем продала его другому меценату - Рябушинскому.

Напомним, что в советское время здесь размещались конторы губернского продовольственного отдела,а с 1929 года - наркомат иностранных дел. Сейчас здесь находится Дом приемов министерства иностранных дел РФ. Здание известно и тем, что в 1996 году здесь прошла встреча стран "Большой восьмерки". А годом ранее в здании случился пожар, к счастью фасады и интерьеры почти не пострадали.