Новости

В Долине гейзеров на Камчатке обнаружили новый источник 10:11
Собянин: Для Москвы актуально электронное голосование по Конституции 10:10
LEGO не хочет рекламировать свои полицейские наборы из-за протестов в США 10:09
В Волгограде утонула школьница 10:07
При вскрытии у Джорджа Флойда обнаружили коронавирус 10:07
В Магадане 24-летнего мужчину осудили пожизненно за четыре убийства 10:04
Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе 10:02
Житель Нижегородской области устроил стрельбу из-за замечания о маске 09:58
В Москве откроются около трех тысяч летних кафе 09:58
Росприроднадзор: Разлившиеся в Норильске нефтепродукты не будут сжигать 09:57
В ДТП с автобусом в Югре пострадали вахтовики из Челябинской области 09:55
Как определить, прослушивается ли ваш смартфон 09:54
Минобороны определится с добровольцами для испытания вакцины от COVID-19 09:50
Особняк Морозова в Москве признали памятником архитектуры и истории 09:47
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело 09:45
На Ставрополье за сутки умерли три пациента с коронавирусом 09:42
В Карелии у 49 строителей Белопорожской ГЭС выявили коронавирус 09:41
В Подмосковье задержан мужчина при перевозке крупной партии наркотиков 09:40
В Челябинской области число скончавшихся от COVID-19 достигло 49 09:40
В Москве рассказали об оказании помощи Северной Осетии в борьбе с COVID-19 09:38
В Красноярске нашли машину напавших на инкассаторов грабителей 09:36
Петр Бирюков: Ежедневную дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц 09:30
Новичок РПЛ “Ротор” расстался с девятью футболистами 09:25
Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов 09:25
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса 09:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
04.06.2020 09:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Петр Бирюков: Ежедневную дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц

Текст: Ирина Огилько

Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов продлен на один месяц. Такое решение властей озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Собянин пообещал удалить данные соцмониторинга и системы пропусков

Он напомнил, что дезинфекцию подъездов начали проводить в городе в конце марта, а в апреле она стала ежедневной.

"Каждый день сотрудники коммунальных служб обрабатывают специальными дезинфицирующими препаратами тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки, - отметил Петр Бирюков. - Тщательно протираются все дверные ручки, выключатели, поручни и перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки вызова лифтов".

Общая площадь ежедневно обрабатываемой поверхности в жилом фонде составляет 30 миллионов квадратных метров. Дезинфекция является важной мерой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эксперты неоднократно заявляли, что вирус может длительное время сохраняться на поверхностях, поэтому их нужно обрабатывать специальными средствами. По данным Бирюкова, в Москве используются только сертифицированные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, все они абсолютно безопасны для людей и животных, не повреждают поверхности.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что качество проведения ежедневной дезинфекции подъездов строго контролируется.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Масочный режим в столице может продлиться до осени

"Каждый день сотрудники Мосжилинспекции проводят проверки более 6 тысяч многоквартирных домов на предмет качества дезинфекции, в том числе по обращениям граждан, поступившим как по официальным каналам, так и через соцсети, - отметил заммэра. - Информация о выявленных нарушениях незамедлительно направляется в управляющие организации для оперативного устранения и в префектуры для осуществления контроля".

По его словам, все управляющие организации в полном объеме обеспечены дезинфицирующими препаратами и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники, которые проводят дезинфекцию, используют одноразовую защитную одежду, резиновые обувь и перчатки, защитные очки, респиратор.

Кстати

О всех нарушениях при проведении дезинфекции подъездов горожане могут сообщать в единую диспетчерскую службу (ЕДС), на порталы "Наш город" и mos.ru.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса
Мишустин утвердил правила поддержки российских аэропортов
Масочный режим в столице может продлиться до осени
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Эксперт рассказал о роли России в стыковке корабля Crew Dragon с МКС
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии