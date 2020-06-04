Петр Бирюков: Ежедневную дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц

Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов продлен на один месяц. Такое решение властей озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что дезинфекцию подъездов начали проводить в городе в конце марта, а в апреле она стала ежедневной.

"Каждый день сотрудники коммунальных служб обрабатывают специальными дезинфицирующими препаратами тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки, - отметил Петр Бирюков. - Тщательно протираются все дверные ручки, выключатели, поручни и перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки вызова лифтов".

Общая площадь ежедневно обрабатываемой поверхности в жилом фонде составляет 30 миллионов квадратных метров. Дезинфекция является важной мерой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эксперты неоднократно заявляли, что вирус может длительное время сохраняться на поверхностях, поэтому их нужно обрабатывать специальными средствами. По данным Бирюкова, в Москве используются только сертифицированные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, все они абсолютно безопасны для людей и животных, не повреждают поверхности.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что качество проведения ежедневной дезинфекции подъездов строго контролируется.

"Каждый день сотрудники Мосжилинспекции проводят проверки более 6 тысяч многоквартирных домов на предмет качества дезинфекции, в том числе по обращениям граждан, поступившим как по официальным каналам, так и через соцсети, - отметил заммэра. - Информация о выявленных нарушениях незамедлительно направляется в управляющие организации для оперативного устранения и в префектуры для осуществления контроля".

По его словам, все управляющие организации в полном объеме обеспечены дезинфицирующими препаратами и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники, которые проводят дезинфекцию, используют одноразовую защитную одежду, резиновые обувь и перчатки, защитные очки, респиратор.

Кстати

О всех нарушениях при проведении дезинфекции подъездов горожане могут сообщать в единую диспетчерскую службу (ЕДС), на порталы "Наш город" и mos.ru.