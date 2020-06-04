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04.06.2020 17:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пять автомобилей столкнулись на МКАД и перекрыли половину полос движения

Текст: Ирина Огилько
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Пять автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД на севере Москвы. Из-за аварии перекрыто движение по двум из пяти полос. Об этом сообщает ГИБДД столицы.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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По данным автоинспекторов, инцидент с пятью легковушками произошел на 77-ом километре МКАД на внешней стороне. Движение перекрыто по двум полосам. Причины происшествия выясняются, не исключено, что водители не справились с управлением автомобиля в связи с сильными дождями. Пробка на МКАДе из-за аварии растянулась до Дмитровского шоссе.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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