Пять автомобилей столкнулись на МКАД и перекрыли половину полос движения

Пять автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД на севере Москвы. Из-за аварии перекрыто движение по двум из пяти полос. Об этом сообщает ГИБДД столицы.

По данным автоинспекторов, инцидент с пятью легковушками произошел на 77-ом километре МКАД на внешней стороне. Движение перекрыто по двум полосам. Причины происшествия выясняются, не исключено, что водители не справились с управлением автомобиля в связи с сильными дождями. Пробка на МКАДе из-за аварии растянулась до Дмитровского шоссе.