Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве на рынке интернет-торговли

Организованную группу мошенников задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Саратовской области и Москвы при участии Росгвардии.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники ежедневно размещали в интернете рекламу о продаже разнообразных товаров. Заказы отправлялись покупателям по почте наложенным платежом. Когда клиенты, оплатив посылку, вскрывали ее, они обнаруживали, что товар не соответствует заказанному и не имеет материальной ценности. Чтобы не получать претензий от обманутых граждан, подозреваемые блокировали номера их телефонов.

Полицейскими задержаны 29 подозреваемых. Среди них - двое предполагаемых организаторов, руководители и сотрудники колл-центров. Четверо взяты под стражу, один - под домашний арест, все остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе обысков полицейскими обнаружено и изъято пять миллионов рублей, ювелирные украшения, автомобили, несколько десятков компьютерной техники и мобильных телефонов, имеющих доказательственное значение для уголовного дела.

Следствие считает, что задержанные могут быть причастны к совершению более 500 эпизодов противоправной деятельности. Предварительное расследование продолжается.