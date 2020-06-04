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04.06.2020 10:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве на рынке интернет-торговли

Текст: Михаил Фалалеев

Организованную группу мошенников задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Саратовской области и Москвы при участии Росгвардии.

Фото: youtube.com
В Москве задержали мошенника, продававшего несуществующие авиабилеты

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники ежедневно размещали в интернете рекламу о продаже разнообразных товаров. Заказы отправлялись покупателям по почте наложенным платежом. Когда клиенты, оплатив посылку, вскрывали ее, они обнаруживали, что товар не соответствует заказанному и не имеет материальной ценности. Чтобы не получать претензий от обманутых граждан, подозреваемые блокировали номера их телефонов.

Полицейскими задержаны 29 подозреваемых. Среди них - двое предполагаемых организаторов, руководители и сотрудники колл-центров. Четверо взяты под стражу, один - под домашний арест, все остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

На рынке аренды жилья резко возросло число мошенничеств

В ходе обысков полицейскими обнаружено и изъято пять миллионов рублей, ювелирные украшения, автомобили, несколько десятков компьютерной техники и мобильных телефонов, имеющих доказательственное значение для уголовного дела.

Следствие считает, что задержанные могут быть причастны к совершению более 500 эпизодов противоправной деятельности. Предварительное расследование продолжается.

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