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04.06.2020 23:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Без COVID

Поликлиники в Подмосковье готовятся принимать пациентов
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 121(8175)
С 8 июня подмосковные поликлиники возвращаются к плановому режиму работы. Но в первую неделю попасть на прием к врачам еще будет нельзя. "Есть ряд обязательных процедур, которые нужно провести перед тем, как начинать плановый прием пациентов", - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С началом карантина поликлиники начали работать лишь на прием экстренных пациентов - были открыты отдельные кабинеты, куда к дежурным врачам обращались граждане с острой болью. Весь остальной амбулаторный персонал был задействован на вызовах на дом.

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"Теперь все медучреждения должны пройти масштабную дезинфекцию, а их сотрудники - тестирование на COVID-19. И только после этого можно начать плановый прием", - отметил губернатор. По его словам, на санобработку и тестирование потребуется неделя. Так что фактически прием в поликлиниках начнется с 15 июня. И первыми начнут прием населения терапевты и педиатры.

За это время область планирует закрыть часть инфекционных коек, которые экстренно создавались в разгар пандемии. "В Подмосковье больше двух тысяч инфекционных коек никогда не было, причем аппаратами искусственной вентиляции легких были оснащены лишь 10% из них, - продолжает Воробьев. - К 1 мая нам удалось создать 15 тысяч коек с ИВЛ, с системами подачи кислорода. Сегодняшняя ситуация показывает, что часть этих экстренно созданных коек мы можем закрыть". В больницах области сегодня находятся порядка 8 тысяч человек, то есть почти половина созданных коек стоят пустыми.

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