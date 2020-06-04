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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: Причиной пожара в Ивантеевке могла стать неисправность плиты

Региональное управление СК РФ по Московской области назвало в качестве одной из возможных причин хлопка газа в многоэтажном доме в Ивантеевке неисправность газовой плиты. Об этом сообщила официальный представитель главка Ольга Врадий.

Фото: Предоставлено Гринпис России
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"Предварительная причина - неисправность газовой плиты. В результате хлопка газа пострадавших нет", - передает РИА Новости ее слова.

Напомним, что ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате возгорания. Возгорание произошло на 10 квадратных метрах. На всякий случай с места пожара были эвакуированы 30 человек, включая одного ребенка.

Расследование обстоятельств случившегося продолжается.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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