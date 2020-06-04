Собянин: Через 2-3 недели больницы в Москве начнут работать в обычном режиме

Больницы столицы через две-три недели вернутся к обычному режиму работы и вновь станут оказывать плановую помощь пациентам. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что еще пять городских стационаров, ранее перепрофилированных для госпитализации пациентов с коронавирусом, вернутся к нормальному режиму работы. Общий коечный фонд обратно перепрофилированных стационаров составит 6 тысяч коек.