Собянин: Голосование по поправкам в Конституцию не ухудшит ситуацию с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что голосование по поправкам в Конституцию РФ не ухудшит эпидемиологическую ситуацию в столице.

Собянин считает, что при соблюдении санитарных норм всплеска заболеваемости после голосования не будет. А для того, чтобы нормы были соблюдены, созданы все условия. В частности, Москва будет принимать участие в электронном голосовании, к тому же сам период голосования будет растянут на неделю. Голосование по поправкам намечено на 1 июля, но прийти на участок и отдать свой голос можно будет в течение шести дней до этой даты.