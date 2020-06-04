Собянин: Москва исполнит все свои социальные обязательства

Сфера социальных услуг в столице не будет подвергнута оптимизации. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Как отметил глава города, все обязательства перед горожанами будут выполнены.

"Сегодня не уменьшается ни на копейку объем финансирования. И все, что запланировано и гарантировано москвичам, будет исполнено, исполнено в полном объеме. Все льготы, все выплаты, натуральные льготы, денежные - все будет исполнено. Это первое. Второе - все наши обязательства в социальной сфере, я имею в виду заработная плата врачей, учителей, работников культуры - все тоже будет исполнено в полном объеме", - подчеркнул Собянин.