Собянин пообещал удалить данные соцмониторинга и системы пропусков

Власти Москвы удалят данные приложения "Социальный мониторинг", использование которого является обязательным для тех москвичей, у кого выявили коронавирус, и системы цифровых пропусков после пандемии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Все данные "Социального мониторинга" и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и по сути является нарушением прав граждан", - сказал Собянин, чьи слова приводит ТАСС.