Собянин: Разрешать свадебные торжества пока рано

Разрешать массовые свадебные мероприятия в Москве еще рановато. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Зарегистрировать брак в загсе, отметил он, можно и сегодня. Однако устраивать мероприятия с большим числом гостей пока нельзя.

- Если мы разрешаем это, тогда мы разрешаем работу ресторанов, массовые мероприятия. Все-таки это для другого этапа, - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". - Чтобы ваша свадьба не превратилась в горе для людей, которые заразились коронавирусом и тяжело начали болеть.

Напомним, в Москве 1 июня стартовал второй этап ослабления ограничений, которые ранее пришлось ввести из-за коронавируса. В частности, снова открылись непродовольственные магазины, автосалоны, парки.