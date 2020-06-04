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04.06.2020 11:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Столичные рестораторы сэкономили на аренде более 20 млн рублей

Текст: Ирина Огилько

В столице владельцы 37 кафе и ресторанов отменили свои платежи по аренде городской недвижимости за четыре месяца и сэкономили 21,8 млн рублей. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Благодаря мерам поддержки бизнеса, утвержденным мэром города, более 12 тысяч московских предпринимателей из числа пострадавших отраслей, включая сферу общественного питания, смогут не платить за аренду городской земли и имущества как минимум с 1 марта по 30 июня включительно. В течение этого времени пени и другие штрафы по договорам аренды начисляться не будут. "Арендные каникулы смогут получить около 400 московских рестораторов, которые арендуют у города 250 помещений и 150 земельных участков для своего бизнеса. Общий объем такой поддержки для московских кафе и ресторанов составит 283,5 млн рублей. Помощь от города уже получили 37 предприятий общепита и сэкономили на аренде 21,8 млн рублей", - сообщил вице-мэр.

Напомним, что для отмены платежей по аренде городских земель и нежилых помещений, предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года направить в департамент городского имущества обращения в свободной форме. К ним нужно приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы, если она должна быть приостановлена в соответствии с принятыми законами. Обращения принимаются онлайн через сервис "Электронная приемная" на портале mos.ru и на бумаге по почте в адрес Департамента городского имущества.

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