Столичные рестораторы сэкономили на аренде более 20 млн рублей

В столице владельцы 37 кафе и ресторанов отменили свои платежи по аренде городской недвижимости за четыре месяца и сэкономили 21,8 млн рублей. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Благодаря мерам поддержки бизнеса, утвержденным мэром города, более 12 тысяч московских предпринимателей из числа пострадавших отраслей, включая сферу общественного питания, смогут не платить за аренду городской земли и имущества как минимум с 1 марта по 30 июня включительно. В течение этого времени пени и другие штрафы по договорам аренды начисляться не будут. "Арендные каникулы смогут получить около 400 московских рестораторов, которые арендуют у города 250 помещений и 150 земельных участков для своего бизнеса. Общий объем такой поддержки для московских кафе и ресторанов составит 283,5 млн рублей. Помощь от города уже получили 37 предприятий общепита и сэкономили на аренде 21,8 млн рублей", - сообщил вице-мэр.

Напомним, что для отмены платежей по аренде городских земель и нежилых помещений, предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года направить в департамент городского имущества обращения в свободной форме. К ним нужно приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы, если она должна быть приостановлена в соответствии с принятыми законами. Обращения принимаются онлайн через сервис "Электронная приемная" на портале mos.ru и на бумаге по почте в адрес Департамента городского имущества.